Detectan las falsas denuncias sobre cuarentenas con el protocolo de Migraciones

Por estos días, y como era esperado, crecieron exponencialmente las denuncias por personas que llegaron de otros países y no están cumpliendo la cuarentena, como lo exige el decreto firmado por Alberto Fernández.

Lo que ocurre es que, estos llamados que son canalizados por el 911, en muchos casos contienen datos erróneos o simplemente son mal intencionados. Para detectar cuáles son reales, el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con la Dirección de Migraciones y con la Policía, para seguir pautas específicas, al respecto.

En cada punto limítrofe de la provincia, la Policía se ubica para bloquear los ingresos y antes de permitir la circulación de las personas que llegan a la ciudad, comienza la primera parte del protocolo COVID-19.

Tal como lo había explicado sanjuan8.com, los uniformados entrevistarán a los extranjeros que lleguen y verificarán su situación, controlando posibles visibles síntomas respiratorios y/o febriles. Existan o no este tipo de síntomas, los viajeros firmarán un cuestionario, con carácter de declaración jurada.

Esos datos son elevados a la Dirección de Migraciones que se encarga de recabar información de las personas que ingresan a la provincia minuto a minuto, vía aérea y terrestre. Los datos específicos de los ingresantes que llegan desde los países de riesgo pasan a la siguiente fase.

A partir de ahora, es el área jurídica la que se encarga de verificar que estas personas cumplan con el aislamiento obligatorio. En esta marco, el Gobierno analiza casos de personas que deberían cumplir con el aislamiento y no lo están haciendo. En este caso, de confirmarse serán detenidos.

En este punto se descartan o no las denuncias que se han registrado. Esto no fue lo que ocurrió la semana pasada cuando aún no había registro de las personas que ingresaban con estos posibles síntomas, por lo cual debían hacer caso a los probables escenarios planteados al 911.

El 0800 800 26843 es otro número habilitado para hacer consultas sobre el coronavirus y denunciar casos de personas que no cumplen con el aislamiento

Mensaje obligado

Desde el Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se está llevando adelante una campaña de prevención y concientización personalizada que ya alcanzó a más de 140 mil argentinos y argentinas que estuvieron recientemente en el exterior.

Esas personas, recibirán un mensaje de texto a sus teléfonos las recomendaciones y disposiciones en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. El cumplimiento de la cuarentena para estas personas es obligatorio.