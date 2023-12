Caso Tellechea: declararon 3 testigos en la última audiencia del año

Al término de la jornada, el abogado Conrado Suarez Jofré, que representa a la familia de Raúl Tellechea, analizó de la siguiente manera los testimonios. “La primera testigo reconoció su firma impuesta en un acta como depositaria judicial de cassettes correspondientes a las grabaciones que disponía el juez provincial en relación al entorno de la familia Tellechea, no a los denunciados por Gonzalo Tellechea que son los actuales acusados. Fue obvia su desmemoria súbita, como si esto fuera una causa más”, consideró Suárez Jofré.

En cuanto al segundo testimonio, Ricardo Salvatore Sirena, quien participó junto a Luis Moyano en la gestión al frente del club Sportivo Desamparados, el profesional destacó que “Da cuenta de una vinculación del acusado Moyano, uno de los imputados centrales, con otro acusado, Flores. La relación estrecha que existía entre Moyano y Flores ha quedado ya demostrada en un sinnúmero de testimonios anteriores, de manera que estos dichos no revierten nada. Y mucho menos revierte las escuchas telefónicas, que recordemos son una prueba que quizás muchos testigos ignoran, sobre la relación entre estas dos personas. Lo significativo allí es que este testigo, que era el tesorero del club, sabía muy bien el trabajo que hacía “Lali” Flores pero ignoraba si estaba o no remunerado”.

Por último, se refirió a la presencia en el TOF del ex diputado y ex intendente de Rivadavia Elías Álvarez. “Lo más trascendente de la mañana fue el fugaz pero no por ello menos trascendente testimonio de Elías Álvarez, quien fue mencionado en dos testimonios sumamente ricos en detalles prestados con anterioridad, razón por la cual es un testigo incorporado en el debate de este año. Me estoy refiriendo a Luis Rogelio Estévez y a Nora Fager. El primero mencionó que en el año 2005, cuando la Cámara de Diputados hizo una sesión especial para tratar este tema con algunos diputados que escucharon el reclamo de la familia y amigos, con varias intervenciones; fue en ese contexto que Estévez consignó que cuando fueron recibidos, se encontró con Elías Álvarez, un compañero de militancia de años anteriores, quien al conocer que formaba parte de quienes reclamaban por la aparición de Raúl Tellecha, Álvarez afirmó que “A Raúl Tellechea se lo comieron”. Lo ha referido Estévez en su testimonio y luego lo confirmó su esposa, Nora Fager, quien si bien no estuvo presente, escuchó de boca de su marido ese mismo comentario íntimo, ya que no había trascendido”.

El debate continúa el viernes 2 de febrero y según explicó Suárez Jofré, “será en una instancia de definición. Todavía no han prestado declaración los imputados y faltan muchos testigos, entre ellos los ex jueces de la provincia, cuyos testimonios son trascendentales. Me animaría a decir que entre marzo y abril estaríamos concluyendo el debate oral y público”.