Video: milagro, tensión y desesperación luego de que una nena de 2 años cayera de un auto

/// Por María Eugenia Vega

"¿Estás bien?", le pregunta la madre a la nena mientras presiona fuerte el cuerpito contra su pecho. La mujer no podía creer lo que había pasado; había viajado en el auto durante 20 minutos sin su hija en la parte trasera y no se había dado cuenta. Parece que la niña se arrimó demasiado a la ventanilla abierta y cayó, quedando tirada en el asfalto, en plena Circunvalación, a la altura de Salta. Fue un milagro porque la nena salió casi ilesa de ese accidente pese a la velocidad que llevaba el vehículo, se calcula no menos de 60 kilómetros por hora, porque la avenida lo demanda.









Fue un momento de locura, tensión, desesperación y asombro. A la orilla del guardarrail, la madre escuchaba el reclamo de un vecino de la zona: "¡Se te ha caído del auto, mi hija te ha visto!", intentaba convencer a la señora de que lo que ocurrió fue producto de un descuido. "La ventana estaba abierta", acota la testigo, ante el asombro de los policías que habían llegado al lugar.









El hecho fue confuso desde el primer momento. Hubo un llamado al 911 para advertir que había una niña tirada en medio de la peligrosa arteria rápida, sola y aparentemente herida. Los padres no estaban y aparecieron luego de 20 minutos. Después ocurrió lo que sanjuan8.com muestra en el video publicado a continuación: la conmoción de la madre, el reclamo de los vecinos y la actitud de asombro de la Policía, mientras esperaban la llegada de la ambulancia.