Mató al volante estando ebrio y drogado y fue condenado sin cárcel

Según el testimonio de un pasajero del automóvil, minutos antes habían estado en el skatepark de Caucete. Al llegar al cruce, no advirtieron la presencia de la moto que avanzaba desde el este y sintieron un fuerte impacto en el costado derecho del vehículo.

Los peritajes mecánicos registraron importantes daños en la parte delantera de la motocicleta y en el sector trasero derecho del automóvil. Beucher murió a causa de las heridas y Budini resultó lesionada.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran los análisis toxicológicos realizados al conductor. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, el estudio detectó presencia de marihuana, aunque no pudo establecerse si el consumo había ocurrido el mismo día del accidente o con anterioridad, por lo que ese resultado no fue determinante para la calificación del hecho.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa, a cargo del abogado Nicolás Gómez Camozzi. La calificación legal incluyó homicidio culposo por la muerte de Beucher y lesiones culposas por las heridas sufridas por Budini.

La condena es de tres años de prisión condicional, lo que significa que Martínez Colomé no irá a la cárcel siempre que no cometa un nuevo delito durante ese período. La inhabilitación para conducir por seis años es la restricción más concreta que pesará sobre él en lo cotidiano.