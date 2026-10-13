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Mató al volante estando ebrio y drogado y fue condenado sin cárcel

Un integrante del Servicio Penitenciario fue condenado a tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para conducir por el choque que mató a Eduardo Beucher en Caucete. Dio positivo en alcoholemia y también para marihuana.

La Justicia sanjuanina condenó a Lorenzo Javier Martínez Colomé, integrante del Servicio Penitenciario Provincial, por el siniestro vial ocurrido el 1 de mayo en Caucete que terminó con la vida de Eduardo Beucher, un motociclista oriundo de Córdoba, y dejó herida a su acompañante, Cecilia Budini.

El juez Federico Rodríguez homologó un acuerdo de juicio abreviado y le impuso tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30, en la intersección de las calles Juan José Bustos y Paula. Martínez Colomé conducía un Ford Focus cuando impactó contra la motocicleta en la que viajaban Beucher y Budini.

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Según el testimonio de un pasajero del automóvil, minutos antes habían estado en el skatepark de Caucete. Al llegar al cruce, no advirtieron la presencia de la moto que avanzaba desde el este y sintieron un fuerte impacto en el costado derecho del vehículo.

Los peritajes mecánicos registraron importantes daños en la parte delantera de la motocicleta y en el sector trasero derecho del automóvil. Beucher murió a causa de las heridas y Budini resultó lesionada.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran los análisis toxicológicos realizados al conductor. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, el estudio detectó presencia de marihuana, aunque no pudo establecerse si el consumo había ocurrido el mismo día del accidente o con anterioridad, por lo que ese resultado no fue determinante para la calificación del hecho.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa, a cargo del abogado Nicolás Gómez Camozzi. La calificación legal incluyó homicidio culposo por la muerte de Beucher y lesiones culposas por las heridas sufridas por Budini.

La condena es de tres años de prisión condicional, lo que significa que Martínez Colomé no irá a la cárcel siempre que no cometa un nuevo delito durante ese período. La inhabilitación para conducir por seis años es la restricción más concreta que pesará sobre él en lo cotidiano.

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