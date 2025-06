Varios senadores rechazaron un nuevo aumento: ¿que destino tiene ese dinero?

La postura de los bloques

Desde La Libertad Avanza emitieron un comunicado donde afirmaron que “desde La Libertad Avanza reafirmamos nuestro compromiso con los argentinos de bien. A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de grandeza, y para ello los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”. En el caso de la UCR y el PRO del debate fue interno, aunque dejaron que cada senador decida si aceptaba o no. de todos modos, el rechazo fue unánime y le enviaron cartas a Villarruel para anunciar la determinación tomada.

En el caso del partido amarillo, renunciaron a su dieta el jefe del bloque Alfredo De Angeli y sus compañeros Luis Juez, Marcela Andrea Cristina, Martín Goerling, María Victoria Huala, y Guadalupe Tagliaferri. Huala, y Guadalupe Tagliaferri. En la UCR quienes renunciaron al aumento son Eduardo Vischi (presidente de la bancada) y sus compañeros de bloque Martín Lousteau, Carolina Losada, Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Victor Zimmermann, Mercedes Valenzuela, Stella Maris Olalla, Eduardo Galaretto, Daniel Kronenberger y Maximiliano Abad y Pablo Blanco.

Por su parte, los federales Juan Carlos Romero, Alejandra Vigo, Edith Terenzi y Carlos Espínola también se plegaron a la medida.

Debate por el destino de los aumentos

Luego de rechazar los incrementos en las dietas, varios legisladores comenzaron a preguntarse hacia donde van esos fondos que se negaron a recibir. El senador radical Flavio Fama propuso donar el dinero a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de Catamarca.

Por su parte, Mónica Silva del bloque Juntos Somos Río Negro pidió que el dinero de los aumentos sea destinado al hospital Garrahan. De todos modos, el dinero que no reciban los legisladores no puede tener otro destino que no sea el pago a los senadores.