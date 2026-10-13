Las canastas básicas subieron 1,7% durante de septiembre, lo que las ubicó por debajo de la inflación del mismo mes que fue del 1,9%. Pese a eso, una familia tipo necesitó $1.632.505 por mes para no ser pobre, y $738.690 para no ser considerada indigente, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
Una familia necesitó más de $1.630.000 en septiembre para no ser pobre
La Canasta Básica Total marca el menor valor en un año, mientras que la alimentaria desaceleró con fuerza desde el 2,6% marcado tanto en agosto como julio.