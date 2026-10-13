Una familia necesitó más de $1.630.000 en septiembre para no ser pobre

Si la familia, en cambio, está compuesta por tres adultos y tres niños, los valores ascienden a $776.939 para la canasta básica alimentaria y a $1.717.036 para la total.

El comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria acumula en los primeros nueve meses de 2026 una suba del 25,3%. En el contraste interanual, respecto al mismo mes del año pasado, el costo de los alimentos esenciales experimentó un alza del 40,0%.

Por su parte, la Canasta Básica Total —que además de alimentos contempla bienes y servicios no alimentarios esenciales como indumentaria, transporte y educación para determinar la línea de pobreza— trepó un 24,7% acumulado en el año. Asimismo, la variación interanual se ubicó en el 38,7%.

En el mismo periodo de tiempo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% en septiembre, por encima del 1,7% de agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la inflación acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,4%.