La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula 23,6% en 2026

También quedaron por encima del nivel general Educación con un aumento del 3%; Comunicación con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles aumentó 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Los precios estacionales encabezaron los aumentos de septiembre

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 2,9%. Los principales aumentos estuvieron vinculados con verduras, tubérculos y legumbres.

Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,3% durante septiembre. Según el organismo, los incrementos estuvieron relacionados principalmente con gas, electricidad y gastos de prepagas.

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, aumentó 1,7%, dos décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

En la comparación entre bienes y servicios también se observó una diferencia: los bienes aumentaron 1,7%, mientras que los servicios avanzaron 2,4% durante septiembre.

Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en GBA y la región Pampeana, ambas con 2%. Noroeste y Cuyo igualaron el promedio nacional, con 1,9%, mientras que el Noreste registró una suba del 1,7%. La Patagonia tuvo el menor incremento, con 1,4%.

Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en septiembre de 2026

Según informó el INDEC, cinco divisiones superaron el 1,9% del índice general: