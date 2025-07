Un pastor explicó cómo financió el templo que visitó Milei y lo investigan por lavado

La investigación se inició por las declaraciones a la prensa de Ledesma que aseguró que pudo financiar su iglesia gracias a “un milagro”, ya que los pesos que tenían guardados en la caja de seguridad de un banco se convirtieron en dólares.

“Fue lo que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo”, dijo el pastor en Radio Con Vos.

Según el relato radial del hijo de Ledesma, también pastor de la misma iglesia, “en la caja de seguridad teníamos pesos guardados que era un ahorro de la iglesia y la contadora tenía el registro de lo que había ahí”. La sorpresa llegó cuando decidieron retirar el dinero.

“Había pasado más de un año y la contadora le dijo que según su registro lo que había ahí eran 100.000 pesos. Pero cuando abrió la caja vio 100.000 dólares. Pensó que era un error y le mandó fotos a la contadora. Pero no era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, detalló Ledesma.

Tras ser consultado sobre cómo declararon el dinero ante la AFIP, Ledesma sostuvo: “ahí empieza el trabajo de la contadora”.

Milei viajó el sábado a Chaco para asistir a la inauguración de la iglesia llamada “Portal del Cielo”, un evento privado con entradas a $100.000 y “un templo con capacidad para 18 mil personas sentadas y tecnología de punta”.

Las entradas tuvieron un valor de $20.000 para menores de edad (agotadas) y $30.000 para adultos en plateas altas. Las del sector vip costaban $100.000.

Milei arribó a Resistencia pasadas las 17, según el itinerario oficial. Allí fue recibido por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y luego asistió al evento.

Se trata de la primera vez que Javier Milei visitó Chaco desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. A pesar de no haber estado en ese territorio hasta ahora, desde hace tiempo que mantiene un buen vínculo con el gobernador.