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Se cayó la gira de la Selección por Asia: dónde jugará y contra qué rivales

La Albiceleste iba a jugar la próxima fecha FIFA en tierras orientales, pero hubo cambio de planes y la AFA ya comienza a reprogramar los nuevos compromisos de la Scaloneta.

Tras la despedida de Lionel Messi, la Selección argentina comienza a prepararse para una nueva era, con el desafío de reinventarse y mantener el nivel sin el mejor jugador de todos los tiempos. Plantel y talento no faltan, al contrario, y la próxima fecha FIFA será una gran oportunidad para demostrar de qué está hecho el equipo.

Luego de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Scaloneta volverá a jugar dos encuentros más entre el lunes 9 de noviembre y el martes 17. En un principio, la idea era realizar una gira por Asia, aunque por distintos problemas de organización para definir sedes y rivales, la misma empezó a ponerse en duda.

Finalmente la gira por tierras orientales terminó cayéndose, según lo informó este miércoles Doble Amarilla. Con esto, también quedaron cancelados los duelos contra Arabia Saudita e India, que asomaban como principales rivales para jugar en China.

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Por lo tanto, la AFA debe definir una nueva sede y contrincantes de manera urgente, teniendo en cuenta que falta menos de un mes para que comience la fecha FIFA. En ese sentido, todo apunta a que la Scaloneta volverá a jugar en Argentina y ya hay una selección que pica en punta para enfrentar.

Se trata de Uruguay, a la que enfrentaría en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata, el cual la casa madre quiere transfromar en la casa de la Albiceleste. Para el segundo duelo aún no se sabe quién podrá estar enfrente, pero existe la posibilidad que se juegue una revancha ante la Celeste en Montevideo.

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