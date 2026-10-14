Tras la despedida de Lionel Messi, la Selección argentina comienza a prepararse para una nueva era, con el desafío de reinventarse y mantener el nivel sin el mejor jugador de todos los tiempos. Plantel y talento no faltan, al contrario, y la próxima fecha FIFA será una gran oportunidad para demostrar de qué está hecho el equipo.
Se cayó la gira de la Selección por Asia: dónde jugará y contra qué rivales
La Albiceleste iba a jugar la próxima fecha FIFA en tierras orientales, pero hubo cambio de planes y la AFA ya comienza a reprogramar los nuevos compromisos de la Scaloneta.