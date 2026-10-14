Se cayó la gira de la Selección por Asia: dónde jugará y contra qué rivales

Luego de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Scaloneta volverá a jugar dos encuentros más entre el lunes 9 de noviembre y el martes 17. En un principio, la idea era realizar una gira por Asia, aunque por distintos problemas de organización para definir sedes y rivales, la misma empezó a ponerse en duda.

Finalmente la gira por tierras orientales terminó cayéndose, según lo informó este miércoles Doble Amarilla. Con esto, también quedaron cancelados los duelos contra Arabia Saudita e India, que asomaban como principales rivales para jugar en China.