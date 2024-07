La chicana a Francia de una de las figuras de los Pumas 7s

“Estoy muy feliz de estar aquí con todos los jugadores. Vamos a buscar el mejor torneo posible. Me siento muy bien”, empezó diciendo el referente del seleccionado argentino y chicaneó: “Es hora de disfrutar. Disfruto del ambiente un montón. No sé si están heridos (los hinchas) por Messi, por la Copa del Mundo... O porque nos les gustamos tanto, no sé”.

Después, por si quedaban dudas sobre lo que piensa, Moneta arremetió entre risas: “Tal vez estén asustados de nosotros, no lo sé”. Además, envió un mensaje a los seguidores que alientan desde la Argentina. “Gracias por el apoyo que me dieron en estos últimos meses. Gracias también por apoyar al equipo. Feliz de estar acá de vuelta en la cancha. Un abrazo grande. Vamos a ir por todo”.