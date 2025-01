La nueva foto de Guillermo Vilas que sorprendió y emocionó a sus seguidores

Cómo se conocieron Vilas y Phiangphathu Khumueang

Vilas mantiene una relación con Phiangphathu Khumueang desde 2005, luego de conocerla en un centro comercial de Bangkok. El tenista se enamoró perdidamente de la joven con la quien se topó en el Mahboonkrong Center, aunque ella no lo reconoció. "Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador", recordó Willy en una ocasión.

guillermo vilas.webp

En 2005 se casaron en el Consulado de Tailandia en Buenos Aires. "Tuve muchísima suerte en conocerla", expresó con lágrimas en los ojos Vilas, durante una nueva ceremonia en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio de Belgrano, 11 años más tarde.

La pareja tiene cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, nacido en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y Guillermo, nacido en Mónaco en abril de 2017.

La salud de Guillermo Vilas

El ganador de 64 torneos ATP y cuatro Grand Slam sufre un principio de Alzheimer desde 2020. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta su memoria y su capacidad de reconocer a sus seres queridos.

El ex tenista vive en Mónaco con Phiang y sus hijos, de quien recibe mucho cuidado. Es por eso que cada aparición de Willy se celebra, ya que fue uno de los deportistas más importantes de la historia argentina.