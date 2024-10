El FMI proyectó 45% de inflación en Argentina para 2025

Ese 45% de suba de precios anual entre las dos puntas del 2025 -implicaría un 62,7% en términos promedio- no experimentó cambios a pesar del sendero de desaceleración de precios que puede mostrar el equipo económico en los últimos meses, ya con un IPC por debajo de 4% mensual y que en octubre continuaría hacia abajo con una cifra más cercana al 3 por ciento.

Consultado en Washington, el ministro Luis Caputo aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los números. “Todavía no vi nada”, dijo sobre las proyecciones del FMI al ingresar a la sede del Council on Foreign Relations (CFR), en el 1777 de la Calle F de esa ciudad. Caputo ingresó acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y por el vicepresidente el Banco Central, Iván Werning. El CFR es una organización que “apunta a ofrecer ideas sobre política exterior a sus miembros, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas, entre otros”, mencionaron desde el Palacio de Hacienda.