Con Karina Milei al frente, la Mesa Política definió los ejes de la agenda legislativa

En ese sentido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, repasó el temario para la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, donde se buscará tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich detalló la labor de comisiones para lograr dictámenes que permitan convocar a sesión la semana entrante en la Cámara alta.

Asimismo, los funcionarios repasaron la organización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fijada para el 29 de octubre en Rosario, destinada a vincular a inversores mineros con proveedores y pymes locales.

Finalmente, la cúpula oficialista ratificó que el itinerario de la visita papal se mantiene sin cambios y que continúan los operativos de logística y seguridad pese a la operación a la que fue sometido el Sumo Pontífice. De hecho, en los próximos días habrá encuentros con autoridades nacionales y provinciales para afinar detalles en relación a la seguridad.

Fuentes oficiales señalaron que los miembros no hablaron del Presupuesto 2027, que el martes tuvo su jornada de debate en Diputados.

De la reunión, que no tuvo imagen, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Federico Sturzenegger; los legisladores Martín Menem y Patricia Bullrich; el subsecretario Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El titular de Hacienda, Luis Caputo, no estuvo presente ya que viajó a Tailandia por una actividad organizada por el Fondo Monetario Internacional.