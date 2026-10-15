"Animate a estar enfrente mío": desafiante mensaje de Barrelier a la madre de Agostina Vega

En otro fragmento de la grabación, Barrelier sostuvo que Heredia habría participado en supuestas situaciones relacionadas con la producción de contenido sexual. También afirmó que Agostina había hablado con compañeras del colegio sobre presuntas grabaciones realizadas por su madre.

“Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías con tu celular”, manifestó. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión del acusado y no constituyen hechos acreditados judicialmente.

El detenido también hizo referencia a un supuesto vehículo que habría ido a buscar a Agostina a su vivienda. Según su relato, Heredia habría realizado una llamada telefónica vinculada con ese episodio. Sin embargo, no aportó precisiones sobre el vehículo mencionado.

La situación judicial de Barrelier y la respuesta de los abogados

La difusión del mensaje coincidió con nuevos movimientos en la causa paralela que enfrenta Barrelier. Según informó TN, la Justicia amplió su imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad. De acuerdo con El Show del Lagarto, Agostina no aparecería en esas imágenes.

La defensa del acusado, encabezada por Carlos Argüello, solicitó un careo con Melisa Heredia y sostuvo que el material investigado no tenía relación con el femicidio.

Las declaraciones provocaron el rechazo de los representantes legales de la familia. Carlos Nayi, abogado de Heredia, aseguró que los planteos del detenido ya habían sido desmentidos por las pruebas y calificó sus dichos como un insulto a la víctima y a sus allegados.

Por su parte, Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de Agostina, cuestionó el mensaje y sostuvo que “revictimiza una y otra vez, genera más dolor”.

Barrelier continúa detenido en el penal de Cruz del Eje. La causa por el femicidio de Agostina Vega ya fue elevada a juicio