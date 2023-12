Ke Personajes compartió la primera foto con su nueva novia

En este contexto de absoluto éxito, trascendió hace unas semanas que se había postergado la idea de casamiento con Julieta Farías, la madre de sus dos hijas Emma y Martina, y circularon rumores de separación, que ella misma confirmó en público y dio los motivos.

"Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mi por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, dijo Farías en el programa A la Siesta, Canal C.