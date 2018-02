Iván de Pineda tomó una decisión tras estar 18 años de novio

"Nos fuimos a vivir juntos hace unos meses. Este 2016 me tocó estar más en Buenos Aires y se dio en forma natural. Con Luz siempre dejamos que las cosas se acomoden, sin forzar situaciones", declaró en una entrevista con la revista Gente.





"Nos conocemos hace tanto que no hay secretos, cada uno aprendió a manejarse dentro de su espacio y su tiempo", contó sobre su relación con su pareja.





Con respecto a la posibilidad de casamiento, aclaró: "Bueno, bueno... ya dimos un primer paso". Y, agregó: "Creo que a esta altura ya no me casaría, pero la paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar, me imagino cumpliendo el rol de padre".

Iván de Pineda novia (2).jpg



Fuente: mundotkm