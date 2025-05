Graciela Alfano habló de los rumores de romance con el presidente

En el marco de las elecciones legislativas del pasado domingo 18 de mayo Graciela Alfano fue interceptada por una periodista, quien quiso saber a qué partido político votó la actriz. “Hace 55 años que no digo mi voto ni hago campaña. Voto con mi corazón y con lo que yo siento”, sentenció Alfano.

Segundos después, Graciela Alfano opinó sobre la actualidad política y sostuvo: “Estamos en un momento difícil para la Argentina. Hay gente que está sufriendo y hay gente que está muy bien, como en todo momento”. A continuación, instó a la población a acercarse a las urnas: “Creo que cada uno tiene que ir a votar realmente, no queriendo gustar al otro”. En ese momento, la periodista le consultó por los rumores de noviazgo con Javier Milei y Alfano dio una respuesta tajante: “Yo no conversé con él, no le mandé ningún mensaje, no me interesa como hombre. Terminemos esta historieta que no se a quién se le ocurrió”.