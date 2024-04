Fran Stoessel presentó a su nueva novia: quién es

“Convivimos y fue excelente. Viste que después de la convivencia uno se da cuenta, es un indicio importante sobre qué podrías compartir con esa otra persona. Así que sí, la convivencia ha fortalecido el vínculo que tenemos”, cerró enamorado.

image.png

¿Pero, quién es la novia de Fran? Según pudo saber Teleshow, la joven en cuestión se llama Nazarena Obrecht. Es influencer de Buenos Aires, modelo y simpatizante de Boca Juniors. Entre sus trabajos fue protagonista de un videoclip de María Becerra y se recibió de Licenciada en Relaciones Internacionales en la UADE.

Lejos de sus temas bailables, con coreos para TikTok, esta vez Tini mostró un lado diferente con “Pa”, canción y videoclip que lanzó en la noche del lunes y que forma parte de su nuevo álbum “Un mechón de pelo” que se estrena de manera completa el próximo 11 de abril. Allí saca a relucir un costado más intimista al adentrarse en la internación que tuvo Alejandro Stoessel, su padre, en marzo de 2022 por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte.

Fran Stoessel habló de la canción que Tini le dedicó a su papá

En ese sentido, le preguntaron a Fran sobre la canción y el hermano de la cantante no dudó en bancarla y en dar su visión al respecto. “A mí en lo personal es una canción que me emocionó muchísimo y que lo que más contento me pone, es que la flaca se haya podido expresar a través de la música, que es lo que más ama. Siento que esto le hizo muy bien y la canción es solo la punta del iceberg, es un álbum hermoso el que hizo y en el que ella hace una especie de catarsis y una liberación”, aseguró el productor.

“Creo yo y creemos todos los que la seguimos hace un montón de tiempo que esto le va a hacer bien, le va a servir para su proyección, para el horizonte que tiene y para desquitarse, para sacarse lo tóxico, el veneno que ha consumido por muchos años. Pero bueno, es una canción que como familia hemos amado, es una letra hermosa para nuestro padre que es merecedor de todo lo que se dice, es un gran padre que siempre nos ha acompañado, que siempre ha dado lo mejor por nosotros y que haber estado al borde de perderlo fue una de las emociones y sentimientos más agudos que nosotros como familia hemos llegado a tener”, se sinceró Francisco.

Por su parte, concluyó: “Hoy en día esto nos ayudó a poder valorar, no solo su presencia sino los pequeños momentos que a veces no nos damos cuenta y fue un cambio muy grande. Creo que una de las pocas canciones que la puedo escuchar cien veces y las 100 veces me van a tocar de la misma forma que la primera, así que muy contento por ella y espero que ahora escuchen el álbum”, cerró bancando a su hermana en este proyecto profesional.