Dario Barassi se la mandó con Messi

Este lunes en 100 argentinos dicen, Barassi sorprendió a todos porque el delantero y su pareja le respondieron.

"Anto, ¿qué hacés? Acá, Barassi. Escuchame, reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa. Y estamos con la producción viendo qué mandarles. ¿Qué necesitan, un salame...? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos, chicos. Unas facturas... ¿Están acá o están allá? Ah, están acá, en Rosario. Anto, vení a jugar, hacemos un especial tuyo, sólo con tu familia: las Roccuzzo con las Roccuzzo... Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras. Te mando un beso", decía el conductor en dicha grabación.

“Hola, qué tal, escuchá, te adelantaste un poco, lo saludaste con un poquito de anticipación. Hoy llegamos a Barcelona, se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que estamos acá, unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, fue la respuesta de Antonela.

Después de pasar el audio de la mujer del jugador, Barassi compartió al aire el audio del propio Messi: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo, dijiste, y nada que ver. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”.