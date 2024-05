Apareció una sensual foto de Emilia Attias y Nicolás Francella que revolucionó las redes

Esto no evitó que en las redes sociales se alimentara la fantasía del romance prohibido, y varios usuarios compartieron una foto sensual de los artistas que dejó en shock a mucho. Se trata de una imagen donde aparecen frente a frente, a punto de besarse. Sin embargo, no fue sacada durante una situación de la vida real: fue parte de la promoción de la película “En la mira”, que estrenaron en 2022.

EMILIA.jpeg

Ante el portal de Laura Ubfal, el hijo de Guillermo Francella desmintió su vínculo con la ex Casi Ángeles, y horas después fue Naim quien lo corrió de la polémica. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida con la que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goycochea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada”, se le escuchó decir en un audio que le envió a Pablo Layus.