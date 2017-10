Victoria Gómez habló en exclusivo: "Me quedé paralizada cuando me pusieron los chalecos"

La joven que quedó internada en Terapia Intensiva después de hacer una sesión de electrofitness habló desde su casa con Canal 8, a pocas horas de recibir el alta médica. Victoria Gómez (22) comenzó relatando como sucedieron los hechos que afectaron su movilidad por cuatro días.

"Cuando llegué mojaron los electros y luego me pusieron los chalecos, ahí me quedé paralizada", dijo en N8. Victoria brindó detalles de la clase, que duró aproximadamente 20 minutos y dijo que de una serie de 8 sentadillas solo pudo hacer 3. También, contó que le había manifestado su malestar al profesor: "Me decía que no quedaba nada para terminar y me recomendó seguir haciendo".





Entre las frases que más destacó, dijo que ella sabía que no era normal pero que creía que el dolor pasaría. "Cuando sentí que la pierna estaba dura, decidí ir al kinesiólogo porque lloraba del dolor y a pesar de que tomé un analgésico no se me pasaba", contó.





Ese momento fue clave para la recuperación de Victoria, ya que según ella, los médicos le explicaron que si llegaba más tarde tendría consecuencias que lamentar. La joven advirtió que debido a la intensidad de las clases, sufrió las consecuencias.





Victoria seguirá su recuperación en su casa con asistencia médica. Su evolución será clave para saber cuándo retomará la actividad física.