Wanda Nara se comparó con "La Cenicienta" y estalló la red

"Ella creía en los sueños, de acuerdo, pero también creía en hacer algo al respecto", comienza la frase que citó la ex de Maxi López, con quien la mediática tuvo a sus tres hijos varones, Benedicto, Constantino y Valentino, aunque no terminó bien su matrimonio por infidelidad y se separó. Es por ello que completó la frase de Disney en su posteo: "Cuando el Príncipe Azul no apareció, fue al palacio a buscarlo", remató en referencia a su amor por la figura del PSG quien es padre de sus hijas Isabella y Francesca.