Violeta Urtizberea habló de la repercusión de las escenas hot con otra mujer

Violeta Urtizberea habló sobre el fenómeno que generó su romance con Julieta Nair Calvo, Flor y Jazmín, en la ficción "Las Estrellas", El Trece.





"Me siento más relajada y con libertad de juego que con un chico, tenemos muchas complicidades con ella", confesó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





En nota con Catalina Dlugi, la actriz precisó: "Las escenas de sexo o de intimidad por supuesto que antes de hacerlas generaron nervios, pero yo me hice amiga de Julieta y hay un nivel de confianza y de no pudor que con un varón quizás tenía más vergüenza". A mi me pasó eso, y como a mí me gustan los varones me genera menos pudor hacerlo con una chica".





Con respecto a la reacción de su pareja, Juan Ingaramo, reveló: "Prefiere verme besándome con una chica que con un chico, por ahí por una cuestión de celos, pero no sé, qué se yo".





Por otra parte, le contestó a los prejuicios sobre los elencos de mujeres y resaltó: "Estamos contentísimas porque se dio un hermoso equipo de trabajo, con un compañerismo hermoso. Yo siempre tuve la suerte de trabajar con mujeres y siempre se me dieron lindos equipos, porque desde el principio había mucho prejuicio sobre cómo íbamos a trabajar todas mujeres juntas".





Por último, en cuanto a la reacción del público, sostuvo: "Siempre fue de mucha aceptación y fue muy lindo lo que fue pasando con el personaje, tanto por su Síndrome de Tourette como por Flozmín, mucha gente, muchos padres y chicas agradeciendo. No paramos de sorprendernos, vinieron unas chicas de Brasil a agradecernos y saludarnos porque eran fanáticas de la novela, y se sentían identificadas".