Viralizó el video de su abuela junto a tres amigas intentando sacarse una selfie

Embed Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto...mírenlo entero pic.twitter.com/x2Q67DQjKc — guason (@tiago_boca) 14 de enero de 2019

"A ver, vení acá Delia. A ver. Patata. Patataaaaa. No. ¿Qué, le tenemos que gritar al teléfono", así fue el diálogo, superpuesto y a los gritos, de "las chicas" cuando intentaron, sin éxito,tomar una autofoto.Antes pudimos escuchar como una "no veía nada" con los anteojos de sol y otra le explicaba su truco: los de ella tienen aumento. "Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado y me ves con los lentes puestos 'esta ridícula' no, porque veo perfecto", explica la que lleva la batuta, o mejor dicho, el celular, en este viral.Efectivamente, muchos celulares incluyen funciones para sacar selfies sin apretar el botón. Algunos detectan la mano abierta y toman la instantánea cuando se cierra en forma de puño. Otros, como este, tienen algunas palabras clave para sacar la foto. Por ejemplo, PATATA.