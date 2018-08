Video: un hincha del Rojo increpó a Centurión

Los últimos días de Ricardo Centurión han sido muy convulsionados. Es que primero, el propio presidente de Racing, Víctor Blanco, acusó al volante de "tomar demasiado" alcohol. Aunque luego el propioy elCoudet desmintieron lo dicho por el mandatario, el escándalo ya había explotado.

Continuando con la mala semana de Centu, ahora un hincha de Independiente lo increpó en un supermercado porque no quiso sacarse una foto.

Este miércoles a la noche comenzó a circular un video en las redes sociales y la escena es filmada por el propio agresor. "Me saludaron y los saludé. Yo no soy famoso", se lo escucha a decir a Ricky, en su defensa. "Pero si sos famoso, tenes que ser más educado. Dale, vos sos un pajero. Tenes que dar el ejemplo, sos un maleducado. Así te va boludo. Morite, cuando te agarre el Rojo... Si tenes huevos, te espero afuera bobo", le responden.

El video fue difundido por el periodista Pablo Carrozza desde su cuenta de Twitter. Y al rato, el propio Centurión se expresó también por ese medio: "Es increíble que no pueda salir a un supermercado , y que no me dejen en paz y eso no fue nada estuvo a punto de pegarme afuera del súper".





