Una reportera estalló de ira al ser acosada en una transmisión en directo

El pasado sábado 21 de abril en España, durante la previa a la final de la Copa del Rey entre el FC Sevilla y el FC Barcelona, una periodista francesa reprendió verbalmente a varios aficionados barcelonistas luego de que uno de ellos la acosara, según recogen medios galos.





Los hechos ocurrieron durante un programa en vivo de la reportera de Canal+, Marina Lorenzo, quien intentaba trasmitir el ambiente que se vivía a las afueras del Estadio Metropolitano de Madrid. En medio de la algarabía, algunos hinchas del club azulgrana con gritos, canciones y empujones interrumpieron en varias ocasiones a la corresponsal, que tomó las reacciones de la mejor manera y mantuvo el control de la situación.





No obstante, la actitud de los fanáticos comenzó a incomodar a Lorenzo y fue entonces cuando uno de los presentes, al parecer alcoholizado, se acercó y le agarró el brazo. "No me toques, no me toques", respondió la mujer en claro castellano.





El canal francés hizo públicos algunos de los apartes de la situación que reflejan la paciencia y la calma de Lorenzo y finalmente la entereza para enfrentar el incómodo momento.