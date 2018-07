Una embarazada le dio una paliza a una joven militante proaborto

Una adolescente embarazada le dio una feroz golpiza a una joven de 12 años años que se manifestó a favor de la legalización del aborto. El hecho sucedió el domingo en una plaza de Claypole, en provincia de Buenos Aires.





Leslie estaba junto a sus amigos cuando la increparon para saber cuál era su postura sobre el aborto, contó la chica a Crónica. Ella no creyó que podía tener consecuencias por expresar su opinión, pero se equivocó.





La líder del grupo de las agresoras, de unos 17 años, empezó a provocarla cada vez con más agresividad. Aún así no logró su objetivo de hacerla reaccionar. "No estoy acostumbrada a pelear y menos con una chica que está embarazada", intentó explicarle Leslie. Pero no logró disuadirla.

embarazadagolpea



"Me vas a tener que pegar igual", respondió la otra al tiempo que le daba una cachetada. La violenta secuencia que siguió después fue registrada por una amiga de la agresora con su teléfono celular.

"Me agarró del pelo, me tira piñas y me empieza a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta", resaltó la víctima.

A pesar de la existencia del video como prueba, los padres de Leslie aclararon que no hicieron la denuncia porque, indicaron, no conocen dónde vive ni quién es.

"Yo estaba muy mal, porque publicaron el video en las redes para reírse de mí y eso me puso muy triste", sostuvo la víctima.