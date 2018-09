Un video viral explica por qué el "porno machista" es una "fábrica de violadores"

No es solo que naturaliza lo que se conoce como "la cultura de la violación". Los mismos hombres se quejan en las consultas sexológicas de que no pueden sostener ese perfil de "macho que avasalla, portador de un pene enorme" que propone la pornografía. "Son ellos en el porno clásico los responsables de hacernos tener múltiples orgasmos, algo que, como no sucede, frustra".