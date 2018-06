Taylor Swift y Robbie Williams cantaron Angels

Por supuesto, Taylor Swift no iba a decepcionar a sus seguidores con su Reputation Tour, el cual tuvo una reciente parada en el Wembley de Londres.

En lo que va de la la gira, la intérprete de "Look What You Made Me Do" ha sorprendido a sus fans con la presencia de diversos cantantes, pero nadie sospechó, en ningún momento, que Robbie Williams formaría parte de esta experiencia.





Taylor y el británico compartieron escenario, ambos cantaron la melosa canción "Angels".





"Todavía estoy procesando lo especial que fue anoche, gracias Londres por dos noches increíbles en el estadio de Wembley. Nunca olvidaré el sonido de la multitud para cantar Angels, ¡eso fue irreal! Gracias a Robbie, ese fue un momento tan espectacular y significó mucho para mucha gente, incluyéndome a mí", escribió Swift en Instagram.