Se encontró con su perro luego de tres años de búsqueda

Bereziani grabó un video en el que se le escucha diciendo el nombre de Jorge; al escucharlo, el perro levanta las orejas y voltea para percatarse de que es su dueño el que le llamó.







Inmediatamente después el animal se acerca al hombre y ambos se abrazan.

En el video se puede ver que el perro tiene una etiqueta amarilla en su oreja. Según explica el Daily Mail, esto quiere decir que el perro fue recogido por trabajadores de control de animales en algún momento. Sin embargo, al ser considerado inofensivo para la sociedad, simplemente fue vacunado y posteriormente liberado.

Giorgi Bereziani, de 62 años, pensó que había perdido a su amado compañero para siempre, pero el pasado 7 de octubre recibió una llamada en la que una persona que afirmó haber visto a Jorge, su perro, afuera de su edificio.Bereziani había pasado tres años buscando a Jorge por las calles de Tbilisi (Georgia). Colocó anuncios en postes y paredes pidiendo ayuda para encontrarlo, pero durante tres años no tuvo éxitoAl recibir la llamada, el hombre tomó el autobús hacia la dirección que le dieron para encontrarse con el perro.En la grabación se puede ver a Jorge olfateando al dueño, saltando y gimiendo como si no lo creyera. Por su parte Beriziani le dice emocionado: "Jorge, ¿eres tu?' Jorge, Jorge, ¡eres tú! Oh, mi muchacho, ¿cómo estás, muchacho?".