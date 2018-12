Saturday Night Live parodió al G20

En el sketch, Stiller apareció interpretando al ex abogado de Trump, Michael Cohen, mientras que Armisen el príncipe saudi Mohammed bin Salman, Cecily Strong a Melania Trump, Kate McKinnon a Rudy Giuliani y Beck Bennett nada menos que al lider ruso Vladimir Putin.



El Presidente de los Estados Unidos viene sufriendo serios problemas legales acerca de una posible connivencia de su campaña con los intentos del Gobierno ruso de influir en las elecciones que lo llevaron al poder a finales de 2016, considerado un delito federal.



"Anímate, Donald. En el peor de los casos, vas a la cárcel y tienes que transferirme tu dinero para que lo custodie y tengo que contratar a un guardaespaldas para que me proteja. Voy a pensar en el peor de los casos mientras me doy un baño ", dijo Strong en su versión de Melania.





Baldwin, como Trump, hizo un monólogo, hablando consigo mismo acerca de tener que enfrentar a todos los líderes europeos nuevamente, que aseguró lo odiaban porque era nacionalista y de inmediato lazó una pregunta irónica: "¿Qué le hizo el nacionalismo a Europa?".



Pero no tuvo mucho tiempo, porque Giuliani apareció para darle los últimos datos de la investigación y dijo acerca de McKinnon que "esta podría ser la primera vez que un abogado de alguien se declara loco", a lo que Trump retrucó: "Quiero despedirte, Rudy, pero no puedo porque tú sabes todos mis secretos".



McKinnon y Guiliani le respondieron que esos secretos "...están guardados donde nadie los puede encontrar: en entrevistas televisadas a nivel nacional".



El Trump de Baldwin se refirió al "apretón de manos del hermano" Putin con el Príncipe Saudí en el G20, y el grupo cerró el sketch cantando una versión de "Don't Cry For Me Argentina", de la ópera rock "Evita".



El Trump de Baldwin cambió la letra para decir: "The truth is I'm very guilty / Some little no-no / and maybe treason / but I kept my promise / oops no I didn't." ("La verdad es que soy muy culpable / Un poco no-no / quizás traicionero / pero cumplí mi promesa / oops no, no lo hice.").

Alec Baldwin regresó anoche al exitoso ciclo de la televisión estadounidense "Saturday Night Live", por la NBC, interpretando al mandatario Donald Trump, cosa que no hacía desde el Día de Acción de Gracias, junto a Ben Stiller y Fred Armisen, en un sketch en el que se mencionó al G20 y la Argentina, según informa el portal de la revista Variety.