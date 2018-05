Salió al espacio para sacar fotos y se olvidó la memoria de su GoPro

¿No le ha ocurrido alguna vez que se ha dado cuenta al salir a dar un paseo y tomar fotos de que se olvidó de ponerle la memoria a la cámara en el momento de hacer la primera instantánea?



Algo parecido le pasó la semana pasada a un astronauta de la NASA. Según reportan medios nacionales, se trata del estadounidense Andrew Feustel, que el 16 de mayo salió al espacio junto con su colega de la Expedición 55 Richard Arnold. Cuando se acercaba el final del paseo espacial, el astronauta sacó su cámara GoPro esperando hacer fotos, pero tuvo un monumental despiste.



Según el video, captado durante la transmisión de la caminata de la NASA y luego viralizado por varios medios estadounidenses, Feustel contactó con el centro de control de la misión con el mensaje "No SD",que aparecía cuando intentaba encender la GoPro.



"Hola, uh, Houston, quiero hacer una pregunta sobre la GoPro", se oye decir al astronauta. "Al presionar el botón, veo 'No SD'... ¿Lo necesito para grabar? ¿Y si está grabando, se supone que tiene que haber una luz roja encendida?".



Desde el centro del control de la misión le respondieron al astronauta que "No SD" quiere decir que la cámara no tenía tarjeta de memoria. Feustel afirmó que "se ocuparía de ello más tarde". "No vamos a preocuparnos por eso", confesó el estadounidense al final de lo ocurrido.





astronauta de nasa