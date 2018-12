Especial para los románticos es Tell Me It's Over, lo nuevo de Avril Lavigne. Se trata del segundo sencillo de la canadiense en pleno resurgimiento en la escena musical.





Hace unas semanas debutó 'Head Above Water', tema con el que se sinceró sobre su enfermedad Lyme.





Este trabajo es el quinto estudio de Lavigne que saldrá a la luz el 15 de febrero de 2019.