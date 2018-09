Cuando divisaron a un leopardo detuvieron la marcha para poder apreciarlo. Pero también vieron a un perro callejero durmiendo en medio de la ruta y pensaron que el desenlace sería fatal para el can, según cuenta The Times of India.





Sin embargo, cuando el felino se acercó, su presa se incorporó y comenzó a ladrar.





Tras más de un minuto de emitir ladridos amenazantes, el depredador desistió de su idea y huyó del lugar para sorpresa de los presentes.