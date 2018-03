Maluma presentó la canción del Mundial de Rusia 2018

El cantante colombiano Maluma presentó en Miami la versión en español de "Colors", la canción del Mundial Rusia 2018, que en inglés es interpretada por el artista Jason Derulo.





"Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", dijo el artista de 24 años, quien explicó que ir invitado a la Copa del Mundo es uno de los sueños más preciados de su infancia, y que además tiene una excelente relación con Derulo, de ascendencia haitiana.