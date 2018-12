Ladronas en acción atacaron a una joven

Anita Sarmiento publicó en Facebook:





DE NUEVO LA INSEGURIDAD.

La situación fue así:





Yo vi cuando ellas cruzaban la avenida entonces ahí me acerqué a la parada por LAS DUDAS. No sé en qué momento llegaron a donde yo estaba y cuando ella me intercepta me dice "vos andas con mi marido" o "no te metas con mi marido" no me acuerdo bien y ahí fue donde me tiró el manotazo para quitarme el cel y la billetera. Supuse que el chico que estaba en la parada pensó que era una "pelea" porque ellas lo habían dicho para que no se meta la gente.









Yo quería llegar a la puerta del colectivo para tirar las cosas adentro, pero ahí en el video se ve que ellas no me dejaban, entre las dos me tenían hasta





Cuando vieron que yo ya no tenía nada en mis manos me soltaron. Lo peor es que no sé si se enojaron conmigo o con el chico porque después gritaban cosas pero lo que me indigna es que en el video después se ve que se quedan ahí unos segundos y se van caminando tranquilamente, seguramente en busca de otra víctima.

