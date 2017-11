La particular "mascota" de un indígena Australiano

Un indígena australiano fue captado jugando con un enorme cocodrilo de agua salada, entregándole de comer un pez. El reptil se come el pescado recogiéndolo desde la arena y regresa tranquilamente al agua.



Las increíbles imágenes fueron grabadas en la comunidad costera de Bawaka en la región australiana de Tierra de Arnhem, señala la web Welcome to Country, dedicada a los indígenas locales. El portal explica que el clan local gumatj tiene un profundo respeto por los cocodrilos, los considera como parientes y protectores de la comunidad.



Este animal en especial, apodado Nike, visita la playa con regularidad donde, según el medio, "es tratado con respeto y precaución". El protagonista del video juega con el cocodrilo tratándolo como su "mascota", "tal como podrías jugar con tu perro o gato", publica Welcome to Country.





cocodrilo en la playa

No obstante, tras la difusión del impresionante video, expertos locales advirtieron que acercarse a un cocodrilo salvaje de agua salada es buscar problemas. En este sentido, el experto Tommy Nichols indicó al medio australiano NT News que estos animales "son extremadamente impredecibles" y no pueden ser domesticados.



Incluso si un cocodrilo actuó "amistosamente" varias veces, recordó Nichols, son animales salvajes y pueden intentar atacar en cualquier momento.



"Mucha gente posee cocodrilos de agua salada como mascotas: por lo general, son personas que realmente respetan a los animales. Pero si la gente quiere conocer a un cocodrilo de cerca, mejor que vaya a un zoológico", recomendó.