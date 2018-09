La arenga de Diego en México: "Cada pelota es la vida, a trabar con la.."

Antes del partido, el Diez le dio a sus jugadores una arenga en el vestuario, acompañada de un par de indicaciones tácticas para que tuvieran en cuenta.







"Me encontré con unos muchachos impresionantes que quieren trabajar, que quieren dar el paso adelante. Lo veo en los ojos, lo veo en las caras, los veo que quieren, y eso a mí me reconforta", dijo Maradona en la charla que su abogado, Matías Morla, transmitió en su cuenta de Instagram.



"Nosotros no los conocíamos y en una semana tuvimos que hacer, no amistad, sino un compañerismo del bueno, y lo hemos logrado", destacó Maradona, haciendo referencia al poco tiempo que tuvo para preparar el primer encuentro de su equipo.



"Se los vé en el entrenamiento, después del entrenamiento, cuando juegan a un toque o dos toques, así se progresa", remarcó el técnico.



Y luego advirtió que "acá nadie tiene el puesto ganado" y con firmeza, agregó: "Acá cada pelota es la vida, a trabar con la cabeza, porque después nos vamos a ver en televisión y decir 'puta que lo parió, ¿por qué no fui?'. No, hay que ir, muchachos".

Su equipo gana 2-1 en el debut y esta fue la charla motivacional. @MatiasMoriaAb lo transmitió en vivo por IG. pic.twitter.com/P4inOQ0Ukj — Ovacion24 (@ovacion24) 18 de septiembre de 2018



Fuente: clarin