"Checho" López quiso tomar la iniciativa ante Wilson Sánchez desde el primer round: no corría un minuto de pelea cuando quiso noquear a su rival, pero siguió de largo y terminó fuera del ring.



El blooper no lo desanimó y minutos después tiró a la lona a Sánchez, pero lo inexplicable vino después, en el 3er round. Después de recibir una serie de golpes se bajó del ring al grito de "na, no quiero pelear más". Arrepentido quiso volver pero la cuenta ya había llegado a 10. Insólito.



"No entiendo lo que hice, me manejó la cabeza como me viene pasando hace tiempo", explicó "Checho" López en su cuenta de Facebook.