Imperdible: Noel Gallagher estrenó una nueva canción en vivo

Noel Gallagher continúa mostrando las canciones que formarán parte de Who Built The Moon?, su tercer disco solista, que sale el 24 de noviembre. Ya conocemos Holy Mountain y el instrumental Fort Knox, y anoche el cantante estreno en vivo She Taught Me How To Fly.





La canción sigue una linea melódica muy similar a las grandes canciones de The Stone Roses, pero lo más llamativo de la presentación fue la extraña presencia de una mujer haciendo ruido de tijeras sobre la canción. Todavía no sabemos bien qué ruido intentó interpretar o si es un nuevo instrumento del que deberíamos tomar nota, pero la cara de concentración de la ¿artista? garpa un poco más que el tema.

Embed



Fuente: TN