Imperdible: mirá el mensaje de un niño con Asperger que conmueve a todos

El video, que fue publicado en la cuenta de YouTube de "Soy diferente soy como tú" -la asociación que su madre, Andrea Villegas-, se creó para informar sobre lo que realmente es el trastorno.





"Es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mi y lo seguirá siendo toda mi vida. Por eso no soy loco, ni freak ni raro", cuenta el nene.





Y señala: "Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro: con sueños, ilusiones, y solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad".

Embed



Fuente: elancasti