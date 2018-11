Humillante: perdieron su silla de ruedas y tuvo que arrastrarse por los pasillos del aeropuerto

Preguntó si podría ser transportado en un buggy motorizado. Sin embargo, el aeropuerto no tenía ninguno.

Levene cuenta a la BBC: "He trabajado muy duro durante varios años para intentar mantener mi independencia". Y agregó que sin su silla de ruedas se vio privado de su autosuficiencia.



"Estar en una de las sillas que ofrecían me hizo sentir humillado y degradado. Ellos insistieron en tratar de atarme (a la silla).



"No podría haberme ajustado (las correas) y habría corrido el riesgo de tener una úlcera por presión".



Levene dice que el hecho de que el aeropuerto no le proporcionara una silla de ruedas autopropulsada o un buggy motorizado le dejó solo una opción viable: arrastrarse por el suelo durante cientos de metros.



Cuando llegó a la salida de la terminal, se subió a un carrito de equipaje y utilizó sus manos para empujarse por el suelo hasta llegar a su taxi.



La carrera deportiva de Justin implica muchos viajes, para los cuales tiene una silla de ruedas hecha a medida, con un cojín para reducir las úlceras por presión.



Y Levene nunca se había enfrentado a una situación como esta.



"En todos los aeropuertos en los que he estado, sin importar cuán pequeño sea, siempre ha habido algún tipo de equipo, ya sea una silla de ruedas autopropulsada o un buggy", asegura.



Un número significativo de aeropuertos internacionales y de Reino Unido ofrecen sillas de ruedas autopropulsadas.



Su demanda al aeropuerto señala que no brindó una capacitación adecuada en materia de igualdad y sensibilización a los responsables de brindar asistencia de movilidad.

Fuente: diariopanorama

