Estrena "Sex education" en Netflix: mitos y verdades del sexo adolescente

Embed

En esta serie estrafalaria y refrescante, Anderson y Asa Butterfield (el protagonista de "Hugo", de Martin Scorsese) interpretan a madre e hijo, cada uno de ellos explorando el panorama sexual de hoy. Y el verdadero panorama para esta discusión franca sobre la sexualidad es vasto.

Los ocho episodios de la primera temporada se filmaron mayormente en el sureste de Gales (Inglaterra). Y aunque los actores tienen acento inglés, juegan con pelotas de fútbol americano en el campus, usan chaquetas universitarias con letras y planifican un baile de graduación, muy al estilo estadounidense. La banda sonora está llena de canciones de la década del ochenta, de artistas que van desde The Smiths hasta Billy Idol.

"Es una especie de Tierra de Nadie", dijo Butterfield sobre la ambientación de la serie. "No decimos dónde es, pero tiene estas colinas verdes y a esta gente vestida un poco como en los 80. Tiene una especie de ambiente atemporal, lo que creo que hace que la serie se destaque", afirmó.

Asa Butterfield interpreta a Otis, un chico de 16 años muy inteligente pero socialmente torpe, que ha tenido poca experiencia sexual pese a que su madre es una terapeuta sexual. "Es como un mago del sexo maldecido con la incapacidad de hacer algo con toda esta información", dijo el actor sobre su personaje. El joven va por la vida con una guía sexual intentando dejar la virginidad, pero ningún rasgo de su personalidad lo ayuda.





Anderson interpreta a Jean, una madre soltera muy directa cuya casa está llena de manuales y juguetes sexuales. Es tan abierta sobre el tema que no tiene reparos para fisgonear en el cuarto de su hijo o hacer preguntas incómodas mientras ven una película. Jean no tiene límites para dar a conocer su intimidad, le gusta exponer su erotismo y siente una fuerte pasión por el sexo. "No suelo mezclar rareza con comedia. Mis personajes raros han sido bastante serios y perturbadores, así que saltar a algo que tenía esto para ofrecer fue definitivamente un beneficio adicional", dijo la actriz.

La vida cotidiana de esta madre y su hijo está atravesada por largas charlas abiertas acerca de sexo, que convierten al novato en un experto sobre el tema. Gracias a toda la información que ganó a lo largo de sus estudios, el chico inseguro al que le cuesta socializar logra crear un centro de terapia sexual "clandestino" para ayudar a sus compañeros del colegio, donde entre intensas conversaciones se sacan dudas sobre la eyaculación, el tamaño del pene y la incomodidad de estar desnudo frente a otro.