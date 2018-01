Esta es la película sobre el origen de Voldemort

Voldemort origen

Desde que saliera el primer tráiler hace ya más de siete meses, los seguidores del mundo mágico de 'Harry Potter' anhelaban el estreno de 'Voldemort: Origins of the heir'. Una película, llevada a cabo por la productora independiente 'Tryangle Films', que se centra en la historia de Tom Sorvolo Ryddle, un excelente alumno del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que, por causas del destino, acaba convirtiéndose en Lord Voldemort, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos.Una historia que, a pesar de no estar incluida dentro del canon de películas que conforman la saga original, ya que no está producida por Warner Bros, productora que adquirió los derechos para adaptar los siete libros a una serie de películas, ni cuenta con el apoyo de J.K. Rowling, ha cautivado a los seguidores de la saga mágica, quienes siempre han querido conocer más sobre Lord Voldemort.