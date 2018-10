Esta es la discusión entre una mamá y su beba que se volvió viral

Embed



Es sabido que darle de comer a un bebé, muchas veces (por no decir casi siempre), es una tarea muy complicada. Sin embargo, en los últimos días esta grabación causó muchísima gracia en las redes sociales.En las imágenes se observa cómo la pequeña, en su idioma, le explica a su joven madre por qué no quiere comer.Al comienzo se las ve serias, pero de repente Angelina comienza a mover su cabeza y sus brazos de disgusto. "¿Por qué no comés la papa?", le pregunta Carito, y agrega: "Espero tu respuesta". Y enseguida la mamá y la bebé empiezan a reír juntas y a compartir un divertido ida y vuelta.El video se viralizó en cuestión de horas y ya cuenta con más de 6,5 millones de reproducciones.