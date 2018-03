"Ese auto se vende solo", le decían... y así fue

El dueño de un auto grabó con el celular un original video para poner su auto a la venta. Haciendo planos de las diferentes partes del auto, y respetando el guión que armó pensando en las historias que se viven arriba del vehículo, logró una publicidad casera que se volvió un éxito en YouTube.

"Mirame bien, soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiera podido conocer. Ahora que pasaron 114 mil kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor postor, no los critico, si pudiera a veces yo los vendería a ellos. Pero son momentos de cambio y hay que saber adaptarse. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventanilla". Así empieza la publicidad casera que Diego López Calvo ideó y realizó para vender su auto.

Su anuncio tuvo una repercusión increíble. El creador, que es director creativo, contó en TN que está muy sorprendido: "No logro salir de mi asombro. Me llamó el dueño de una concesionaria que me dijo que me podía dedicar a hacer esto y le conté que trabajo en comunicación y creatividad, por eso aproveché el caso. Me pidió los datos", afirmó.

"Quise aprovechar para hacer algo un poquito más allá, sea vender un auto usado o una campaña mundial, vender es algo que a mí me llena el alma.

