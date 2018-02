Escándalo en el carnaval de Gualeguaychú por la actuación de una pasista

La cuarta noche del "Carnaval del País" dejó algo más que papel picado y cerveza en el piso. La polémica por la actuación de una bailarina generó su desvinculación y una serie acusaciones que poco tienen que ver con el espíritu del carnaval, una de las fiestas populares más antiguas y que nuestra provincia se encarga año a año de mantener viva.

"Baila como si nadie estuviera mirando", dice una frase sin autor muy popular en las redes sociales que resultó un muy mal consejo para una bailarina en Gualeguaychú. Este sábado, la pasista de Papelitos, Mariam Ferrari, se llevó todas las miradas por su particular forma de bailar, algo eufórica y descontracturada. Sus imágenes no tardaron en viralizarse y ponerse en el centro de las críticas de los más conservadores. Tras los ataques por su actuación "poco convencional" en el corsódromo de Gualeguaychú, fue desvinculada de la comparsa.





Lo cierto es que en las redes sociales las imágenes fueron repudiadas y criticadas en particular por los locales que incluso llegaron a pedir que se limite el ingreso de "foráneos" a las comparsas. Asi las cosas, desde Papelitos anunciaron su reemplazo alegando oficialmente "cuestiones puramente artísticas.









El director, Cristian Leonardi, puso paños fríos a la polémica. En declaraciones a Radio Máxima este miércoles criticó los ataques en redes sociales y defendió a la pasista, destacando su compromiso y su idoneidad para ocupar ese lugar casi protagónico en la comparsa, aunque también reconoció que quizás no estaba en condiciones de salir a escena, sin especificar motivos.





"Estamos indignados por las imágenes, pero muestra en lo que se convirtió el carnaval por estar mal dirigido", dijo una ex productora, Andrea Landi a un medio nacional. Landi, quien estuvo a cargo de la producción y organización del espectáculo del 2009 al 2011, y criticó la "notable la disminución de público y el alejamiento de marcas más reconocidas, en consecuencia directa se achican las ganancias".



Según supo UNO, locales y turistas están más indignados por los Según supo UNO, locales y turistas están más indignados por los precios prohibitivos de algunas entradas y por cierto "abandono" en los sectores populares del corsódromo, donde habría tan poco mantenimiento que incluso se puede ver un árbol creciendo entre las gradas. Para acceder al espectáculo hay que contar con $250 pesos de base, y a eso habrá que agregarle un plus por las sillas, por las que se pueden pagar hasta 400 pesos. En tanto, el vip llega a los $3000.





Pero la comidilla de las redes sociales sigue siendo Mariam Ferreira, y su extravagante paso por el corsódromo. Al respecto, Landi analizó que "Lo que pasó con la bailarina es un hecho que deja ver que las cosas no están bien. No es contra ella el reclamo, sino que debe evaluarse en manos de quién está la organización. No es lo único polémico que hicieron, pero sobre este hecho, ¿Nadie pudo decirle que no salga? ¿Nadie la cuidó?", expresó.



Sobre el escándalo de la pasista desde la FanPage oficial de la comparsa se anunció el reemplazo de la bailarina pero justificaron que la medida fue "por cuestiones puramente artísticas. Pero ante la avalancha de posteos y mensajes en la que la destrozaron, el director, Juane Villagra, reconoció que la joven pidió disculpas por su "error".

Además ratificó la decisión de remplazarla y fue muy crítico con quienes destrozaron por su performance del último sábado. "Para esta bendita sociedad prácticamente es más condenable que Nahir Galarza", disparó.



Las imágenes muestran como la joven disfruta paso a paso de su desfile, aunque quizás a una franja más conservadora no le haya parecido adecuado. Cabe preguntarse qué se espera de una pasista, además del cuerpo estructural y la sonrisa clavada en el rostro para deleite de la fila vip.