Escalofriante lluvia de arañas en el sur de Brasil

"Nos benefician mucho más de lo que nos hacen daño", dijo.

Las imágenes que compartieron los usuarios de las redes sociales muestran cientos de arañas colgando en el cielo.João Pedro Martinelli Fonseca, quien filmó uno de los videos más compartidos, viajaba con su familia a la granja de sus abuelos en Espírito Santo do Dourado, a unos 250 kilómetros al noreste de São Paulo cuando se dio cuenta de que el cielo estaba cubierto de puntos negros.Le dijo a un periódico local que estaba "aturdido y asustado", especialmente cuando una de las arañas cayó por la ventana abierta.La abuela del niño, Jercina Martinelli, le dijo a otro periódico local: "Hubo muchas más redes y arañas de las que puedes ver en el video. Hemos visto esto antes, siempre al anochecer en los días en que ha hecho mucho calor".Si bien parece que las arañas se están cayendo del cielo, en realidad están colgadas en una red gigante para atrapar presas, dijo Adalberto dos Santos, profesor de biología especializado en aracnología en la Universidad Federal de Minas Gerais.Durante el día, las arañas anidan en una bola gigante en la vegetación, emergiendo en la tarde para construir el techo de tela gigante que cuelga entre árboles y arbustos, dijo Dos Santos. Cada red puede medir hasta cuatro metros de ancho y tres metros de espesor.Al amanecer, se alimentan de presas que han capturado durante la noche, generalmente pequeños insectos, pero a veces incluso pequeñas aves, antes de retirarse nuevamente a la vegetación.Ser testigo de un cielo lleno de arañas puede ser desconcertante, pero Dos Santos dijo que los humanos no tienen nada que temer: el veneno de esta especie no es dañino para los humanos y su mordedura causa un poco más de incomodidad que la picadura de una hormiga roja.