Encontró una cobra escupidora "altamente venenosa" en el inodoro que acababa de usar su hija

Juliette Roos se llevó el susto de su vida, cuando descubrió una cobra venenosa en el inodoro que acababa de usar su hija de 5 años. El portal News24 recoge que el incidente se produjo la semana pasada en el noreste de Sudáfrica.





La mujer señaló que la pequeña no prestó atención a la serpiente y usó el baño. Instantes después Roos vio el reptil. "Me quedé fría como el hielo", recuerda la mujer e indica que la escena "fue muy aterradora, algo que ocurre solo en películas". Estima que la serpiente tenía al menos dos metros de longitud, pero no está segura porque no vio su cola. Roos llamó a su marido para tratar de capturar al reptil.









"Definitivamente no esperaba encontrar una serpiente en el retrete", afirmó Johan, quien pensó que en realidad se trataba de una araña. El hombre trató de coger la serpiente, pero al carecer del instrumental necesario sus intentos fueron en vano.





"Hemos decidido dejar a la serpiente en paz", señaló, agregando que nadie resultó herido. Para evitar posibles víctimas, la pareja cerró el baño e informó del suceso a los administradores del establecimiento en el que se hospedaban.

Agresiva

Por su parte, el experto en serpientes Byron Zimmerman indicó a News24 que el reptil en cuestión es una cobra escupidora de Mozambique, una especie "altamente venenosa" y con un comportamiento agresivo. Además, esta serpiente puede escupir su veneno, por lo que es muy importante protegerse los ojos durante los intentos de capturarla. El especialista señaló que la cobra debió llegar al inodoro por el techo y no a través de la tubería.





Fuente: actualidad.rt.com