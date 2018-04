Encontraron a una "extraña" criatura en el mar

Científicos que exploran el golfo de México descubrieron recientemente una extraña criatura en las profundidades marinas: un calamar rojo sin algunos tentáculos y que nadaba como un nautilo. Este inusual animal parecía haberse retorcido y su cuerpo se muestraba doblado de manera tal que apenas se parecía a lo que debería ser un calamar.



Según National Geographic, el equipo del buque de investigación Okeanos Explorer, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), captó las imágenes de la inusual criatura con un submarino a control remoto al oeste del golfo de México.



Al comentar el descubrimiento, Mike Vecchione, biólogo y experto en calamares de la NOAA, aseguró que era probablemente el calamar "más extraño" que jamás había visto. "Mi primera reacción fue, '¿Qué diablos fue eso?' No se parecía a ningún calamar que haya visto, hasta que comenzamos a acercarnos y el animal comenzó a girar", detalló el investigador.



En la última actualización de la misión Okeanos Explorer en el sitio web de la NOAA, los investigadores notaron que el calamar, aunque todavía no está identificado, podría ser parte del género Discoteuthis.



National Geographic, por su parte, publicó que Vecchione está en proceso de verificar la especie exacta del calamar, que podría ser un Discoteuthis disco, una especie de calamar que, según se cree, reside en las aguas del Atlántico tropical, pero que nunca ha sido visto con vida.



"Cada vez que atrapamos [un Discoteuthis disco], es muy difícil saber qué especie es. Nunca he visto uno intacto o en buenas condiciones", explicó Vecchione.





extraña criatura en el fondo del mar